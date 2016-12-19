При крушении Ил-18 в Якутии погибли 30 человек

В катастрофе с военным самолетом Ил-18 в Якутии, по предварительным данным, погибли 30 человек.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах, всего на борту самолета находилось 36 человек.

По словам собеседника агентства, самолет не подавал сигнала бедствия.

Ранее сообщалось, что на борту находились 39 человек и при этом пятеро выжили.

Напомним, самолет выполнял рейс из Канска в Тикси и разбился, не долетев несколько километров до пункта назначения.



К месту крушения выехали военные следователи. По факту инцидента будет начата доследственная проверка.