При крушении Ил-18 в Якутии погибли 30 человек

Всего на борту самолета находилось 36 человек
В катастрофе с военным самолетом Ил-18 в Якутии, по предварительным данным, погибли 30 человек.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах, всего на борту самолета находилось 36 человек.
По словам собеседника агентства, самолет не подавал сигнала бедствия.
Ранее сообщалось, что на борту находились 39 человек и при этом пятеро выжили.
Напомним, самолет выполнял рейс из Канска в Тикси и разбился, не долетев несколько километров до пункта назначения.
К месту крушения выехали военные следователи. По факту инцидента будет начата доследственная проверка.