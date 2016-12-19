Самолет Ил-18 разбился в Якутии

Самолет Ил-18 потерпел крушение в Якутии возле населенного пункта Тикси.



По предварительным данным, из находившихся на борту 39 человек выжили пятеро.



Воздушное судно развалилось на три части после падения, возгорания не было, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По предварительной информации, после падения самолет разрушился на три части, возгорания не последовало», — сказал собеседник агентства.

По данным «Интерфакса», самолет выполнял рейс из Канска в Тикси и разбился, не долетев несколько километров до пункта назначения.