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32 человека госпитализированы после аварийной посадки Ил-18 в Якутии

В настоящий момент на месте происшествия работает поисково-спасательная служба Министерства обороны

32 военнослужащих госпитализированы после аварийной посадки самолета Ил-18 в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Вертолетами в лечебное учреждение Тикси доставлено 32 военнослужащих, из которых 16 в тяжелом состоянии. Всем военнослужащим оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что 16 человек находятся в тяжелом состоянии.

В настоящий момент на месте происшествия работает поисково-спасательная служба Минобороны. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ил-18 произвел аварийную посадку в 4.45 мск в 30 км от аэродрома Тикси — поселка на севере Якутии. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск. По данным Министерства обороны, на борту воздушного судна находились 32 пассажира и семь членов экипажа.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

32 человека госпитализированы после аварийной посадки Ил-18 в Якутии

В настоящий момент на месте происшествия работает поисково-спасательная служба Министерства обороны

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