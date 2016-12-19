32 человека госпитализированы после аварийной посадки Ил-18 в Якутии

32 военнослужащих госпитализированы после аварийной посадки самолета Ил-18 в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Вертолетами в лечебное учреждение Тикси доставлено 32 военнослужащих, из которых 16 в тяжелом состоянии. Всем военнослужащим оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что 16 человек находятся в тяжелом состоянии.

В настоящий момент на месте происшествия работает поисково-спасательная служба Минобороны. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ил-18 произвел аварийную посадку в 4.45 мск в 30 км от аэродрома Тикси — поселка на севере Якутии. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск. По данным Министерства обороны, на борту воздушного судна находились 32 пассажира и семь членов экипажа.