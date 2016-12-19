Из упавшего в Якутии Ил-18 извлекли «черные ящики»

Специалисты извлекли бортовые самописцы из военного самолета Ил-18, совершившего аварийную посадку в Якутии. «Черные ящики» доставят в лабораторию и обследуют. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«На месте аварийной посадки Ил-18 работает специальная комиссия Минобороны России, специалисты которой демонтировали и извлекли бортовые самописцы для доставки в специализированную лабораторию и проведения их обследования», — говорится в сообщении.

Авария произошла в 4.45 мск в 30 км от аэродрома Тикси — самого северного населенного пункта Якутии. Ил-18 выполнял плановый перелет с аэродрома Канск. Как ранее сообщили в Министерстве обороны, на борту находились 32 пассажира и семь членов экипажа.

После аварии 34 человека были доставлены в Центральную районную больницу города Тикси. Как сообщил ранее руководитель департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения России Олег Салагай, состояние шести из них оценивается как крайне тяжелое, состояние еще 28 — как тяжелое.

В настоящий момент на месте происшествия работает поисково-спасательная служба Минобороны и специальная комиссия военного ведомства, передает «Федеральное агентство новостей». Причины произошедшего выясняются.