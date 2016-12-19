ВСУ продолжают попытки прорыва под Дебальцево

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают попытки прорыва на нескольких участках линии соприкосновения в районе Дебальцево.

Об этом сообщает «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на официального представителя Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) майора Андрея Марочко.



«ВСУ продолжают попытки прорвать нашу оборону, однако силы Народной милиции их успешно пресекают», — сказал он, отметив, что украинские силовики несут потери.



Он отметил, что попытки прорвать оборону предпринимаются сразу на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в районе села Калиновка (Донецкая Народная Республика), что близ Дебальцево.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко заявил, что ополченцы отразили попытки украинских силовиков прорвать оборону ЛНР в районах Калиновки и Логвиново под Дебальцево.



Он отмечал, что артобстрел позиций ЛНР велся из тяжелой артиллерии и минометов, что противоречит Минским договоренностям по урегулированию конфликта в Донбассе. В частности, имеются в виду 152-мм орудия, которые должны быть отведенными от линии соприкосновения сторон.



Читайте также:

Песков об участии РФ в переговорах с ДНР и ЛНР: мы готовы к диалогу

