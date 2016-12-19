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Понедельник,
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На всех столичных вокзалах появятся видеотерминалы для жалоб

Нововведение планируется на 2017 год

В следующем году пассажиры смогут оставлять видеообращения на всех московских вокзалах. На данный момент видеотерминалы установлены только на Ленинградском и Казанском вокзалах. Об этом сообщает пресс-служба дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».

На Казанском вокзале установлены 3 терминала для видеобращений, на Ленинградском – 5. Видеообращения пассажиров направляются с аппаратов прямо в дирекцию РЖД. Жалобы и обращения можно оставлять по любым вопросам. Ответы можно посмотреть на сайте дирекции, сообщает сетевое издание m24.ru.

Вместе с тем, председатель союза пассажиров России Кирилл Янков не видит «практической пользы от видеотерминалов». По его словам, лучше отправлять обращения и жалобы в письменной форме, поскольку при таком раскладе можно прикрепить фотографию с нарушением: плохо убрано, осыпавшаяся штукатурка, неверные данные на табло.
В то же время сопредседатель организации «Город и транспорт» Александр Морозов считает, что видеотерминалы способствуют выявлению актуальных проблем на вокзалах, поскольку будут «свежими», когда пассажир еще не успел ничего забыть, а статистика будет больше и полнее. Таким образом, считает Морозов, РЖД получит реальную картину того, что и почему необходимо менять.

«На видеозаписи будет видно, насколько человек возмущен, насколько он правильно и объективно рассуждает. Пишут жалобы только те, кто любит писать и не всегда по тем проблемам, которые актуальны» - считает Морозов.

Ранее в этом году на всех вокзалах появились табличками с QR-кодами. Установлены они возле касс и в залах ожидания. С их помощью пассажиры могут оставлять анонимные отзывы, которые будут направляться в интернет-приемную начальника дирекции железнодорожных вокзалов.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

На всех столичных вокзалах появятся видеотерминалы для жалоб

Нововведение планируется на 2017 год

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