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Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске возросло до 33

По факту инцидента возбуждено уголовное дело

Количество жертв отравления спиртосодержащим препаратом для принятия ванн «Боярышник» в Иркутске возросло до 33. Об этом сообщил представитель регионального следственного управления СКР.

«К нам поступили сведения о 33 умерших в больницах и на дому. Всего от отравления пострадали 54 человека», — приводит его слова ТАСС.

Ранее следователи сообщили, что жители Ленинского района Иркутска приобрели «Боярышник», на этикетке которого есть предупреждение о запрете внутреннего применения, и употребили препарат как алкогольную продукцию.

«В средстве оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового», — сообщили в СК.

По факту инцидента возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски на рынках, где, по предварительной информации, приобреталась жидкость.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске возросло до 33

По факту инцидента возбуждено уголовное дело

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