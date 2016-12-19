Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске возросло до 33

Количество жертв отравления спиртосодержащим препаратом для принятия ванн «Боярышник» в Иркутске возросло до 33. Об этом сообщил представитель регионального следственного управления СКР.

«К нам поступили сведения о 33 умерших в больницах и на дому. Всего от отравления пострадали 54 человека», — приводит его слова ТАСС.

Ранее следователи сообщили, что жители Ленинского района Иркутска приобрели «Боярышник», на этикетке которого есть предупреждение о запрете внутреннего применения, и употребили препарат как алкогольную продукцию.

«В средстве оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового», — сообщили в СК.



По факту инцидента возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».



В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски на рынках, где, по предварительной информации, приобреталась жидкость.