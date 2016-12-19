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Сталлоне объяснил свой отказ Трампу стать главой Нацфонда искусств

Актер считает, что в работе с ветеранами принесет гораздо больше пользы

Знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне отказался от предложения избранного президента США Дональда Трампа стать главой Национального фонда искусств и гуманитарных наук, объяснив свое решение тем, что принесет гораздо больше пользы в работе с ветеранами.

По словам Сталлоне, он весьма польщен заманчивым предложением Дональда Трампа, но вынужден отказаться от предлагаемой должности, пишет «Федеральное агентство новостей».

Актер считает, что его работа с ветеранами, «которые заслуживают хорошо оплачиваемую работу, достойное жилье и финансовую поддержку», будет гораздо полезнее.

Напомним, ранее сообщалось, что, по мнению Трампа, такое назначение помогло бы «встряхнуть» индустрию искусств. Избранный президент США считает, что именно Сильвестр Сталлоне сможет «сделать искусство снова великим».

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Сталлоне объяснил свой отказ Трампу стать главой Нацфонда искусств

Актер считает, что в работе с ветеранами принесет гораздо больше пользы

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