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Мнение Михалкова о «Ельцин Центре» изменилось в худшую сторону

Режиссер заявил, что он бы критиковал деятельность центра еще жестче, если бы посетил его раньше

Российский кинорежиссер, глава Союза кинематографистов Никита Михалков после посещения экспозиции «Ельцин Центра» в Екатеринбурге изменил мнение о нем в худшую сторону, его критика была бы более жесткой, если он побывал в нем раньше.

Режиссер побывал на экспозиции центра 17 декабря.

«Мне жаль, что я там не был раньше. Если бы я посетил центр раньше, то я бы и заговорил об этом раньше и говорил бы еще жестче», — приводит «РИА Новости» заявление Никиты Михалкова на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации.

Ранее Никита Михалков резко раскритиковал деятельность «Ельцин Центра» в ходе своего выступления на парламентских слушаниях в Совфеде. Он заявил, что экспозиция центра дает необъективную оценку истории России, и в результате в нем «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей».

В свою очередь вдова первого президента России Наина Ельцина обвинила режиссера во лжи и обратила внимание на то, что он никогда не посещал эту экспозицию.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Мнение Михалкова о «Ельцин Центре» изменилось в худшую сторону

Режиссер заявил, что он бы критиковал деятельность центра еще жестче, если бы посетил его раньше

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