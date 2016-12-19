В нелегальном цеху по производству «Боярышника» была найдена водка

В нелегальном цехе по производству спиртосодержащего лосьона «Боярышник», который вызвал массовое отравление, была обнаружена водка нескольких марок.



«В цехе была обнаружена не только жидкость «Боярышник», но и водка марок «Царская охота», «Финляндия серебристая» и еще нескольких марок», — цитирует агентство «Интерфакс» заместителя начальника муниципального управления МВД «Иркутское» Германа Братчикова.



По его словам, само производство находилось в садоводстве рядом с микрорайоном Ново-Ленино Иркутской области, где было локализовано отравление.



Он отметил, что всего было изъято 47 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью «Боярышник», которая, по последним данным, унесла жизни 33 человек.

Он также рассказал, что были задержаны два частных предпринимателя, которым принадлежал цех, а также пять человек, имеющих отношение к розничной торговле контрафактного продукта, содержащего метанол.

