Изменения в законопроект об обороте алкоголя будут внесены в Госдуму

Вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что в медучреждениях Иркутска в тяжелом состоянии находятся 30 человек, отравившихся спиртосодержащим лосьоном «Боярышник». Об этом он сообщил на заседании правительства.



Он рассказал, что совместно с Минфином было подготовлено изменение в 171-й Федеральный закон.



«Он находится в настоящее время у нас здесь, и отзыв будет подготовлен в ближайшее время, и прямо в первых же сессиях с весны будут приняты изменения в 171-й Федеральный закон, касающийся оборота спиртосодержащей продукции», — сказал Хлопонин, отметив, что были учтены все вопросы, связанные с так называемыми пищевыми и непищевыми добавками и «питьевыми» лосьонами.



В связи с ситуацией в Иркутской области Дмитрий Медведев потребовал изъять из оборота алкогольсодержащую продукцию типа «Боярышника». Глава кабмина также назвал безобразием реализацию спиртосодержащих жидкостей через автоматы.



Тем временем СУ СКР по Иркутской области информировало, что число погибших от отравления «Боярышником» снова увеличилось. Количество жертв достигло 33 человек.



Ранее правоохранительные органы региона сообщили об обнаружении места производства смертельной настойки. Также в данный момент проходят проверки торговых точек с целью изъятия опасной продукции.



Отмечается, что на этикетке «Боярышника» имеется предупреждение о запрещении внутреннего применения. Настойка содержит метанол. По словам врачей, большинство пострадавших поступает в состоянии комы.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

