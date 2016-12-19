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В Иркутске обнаружено место производства контрафактного «Боярышника»

Спиртосодержащий лосьон, который содержал метанол, стал причиной гибели 26 человек в микрорайоне Ново-Ленино

В Иркутске обнаружено место производства суррогатного спиртосодержащего лосьона «Боярышник», от отравления которым, по последним данным, скончались 26 человек.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, управление Роспотребнадзора и правоохранители проверяют торговые точки, чтобы выявить и изъять опасную продукцию.

На данный момент две торговые точки, где продавалась опасная жидкость, были установлены.

Региональное управление МЧС со вчерашнего дня оповещает граждан об опасности и недопустимости употребления подобных спиртосодержащих жидкостей.

Напомним, массовое отравление в микрорайоне Ново-Ленино (Иркутская область) было зафиксировано 17–18 декабря. В больницы были доставлены 42 человека, из них 26 скончались

Следователи допросили пострадавших, состояние которых стабилизировалось. Образцы жидкости изъяты и направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр.

По предварительным данным, косметическое средство «Боярышник» содержит метанол и является контрафактным.

В Минздраве России поручили главному токсикологу страны Юрию Остапенко оказать содействие в лечении людей, отравившихся спиртосодержащей настойкой.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В Иркутске обнаружено место производства контрафактного «Боярышника»

Спиртосодержащий лосьон, который содержал метанол, стал причиной гибели 26 человек в микрорайоне Ново-Ленино

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