В Иркутске обнаружено место производства контрафактного «Боярышника»

В Иркутске обнаружено место производства суррогатного спиртосодержащего лосьона «Боярышник», от отравления которым, по последним данным, скончались 26 человек.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, управление Роспотребнадзора и правоохранители проверяют торговые точки, чтобы выявить и изъять опасную продукцию.



На данный момент две торговые точки, где продавалась опасная жидкость, были установлены.



Региональное управление МЧС со вчерашнего дня оповещает граждан об опасности и недопустимости употребления подобных спиртосодержащих жидкостей.



Напомним, массовое отравление в микрорайоне Ново-Ленино (Иркутская область) было зафиксировано 17–18 декабря. В больницы были доставлены 42 человека, из них 26 скончались.



Следователи допросили пострадавших, состояние которых стабилизировалось. Образцы жидкости изъяты и направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр.



По предварительным данным, косметическое средство «Боярышник» содержит метанол и является контрафактным.



В Минздраве России поручили главному токсикологу страны Юрию Остапенко оказать содействие в лечении людей, отравившихся спиртосодержащей настойкой.

