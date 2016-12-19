От отравления «Боярышником» в Иркутске погибли 26 человек

По предварительным данным, косметическое средство является контрафактным
Фото: ТАСС/Владимир Юрлов
Число погибших от отравления поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске достигло 26 человек.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокурора Ленинского района города Станислава Зубовского.
Всего в медицинские учреждения поступило более 40 человек.
Ранее сообщалось о 21 погибшем.
По предварительным данным, косметическое средство «Боярышник», которое стало причиной отравления, содержит метанол и является контрафактным.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Напомним, следователи задержали двоих подозреваемых в распространении поддельного спиртосодержащего средства.