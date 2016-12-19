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От отравления «Боярышником» в Иркутске погибли 26 человек

По предварительным данным, косметическое средство является контрафактным

Фото: ТАСС/Владимир Юрлов

Число погибших от отравления поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске достигло 26 человек.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокурора Ленинского района города Станислава Зубовского.

Всего в медицинские учреждения поступило более 40 человек.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

По предварительным данным, косметическое средство «Боярышник», которое стало причиной отравления, содержит метанол и является контрафактным.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Напомним, следователи задержали двоих подозреваемых в распространении поддельного спиртосодержащего средства.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

От отравления «Боярышником» в Иркутске погибли 26 человек

От отравления «Боярышником» в Иркутске погибли 26 человекПо предварительным данным, косметическое средство является контрафактным

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