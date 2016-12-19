В Иркутске задержали двух подозреваемых в продаже «Боярышника»

Следователи задержали двух человек, подозреваемых в распространении поддельного спиртосодержащего продукта «Боярышник» в Иркутской области, которым отравились 26 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как сообщает «РИА Новости», всего в медицинские учреждения поступило 42 человека, из них 26 скончались.

В настоящий момент следователи допрашивают пострадавших, состояние которых стабилизировалось. Образцы жидкости изъяты и направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр, передает ИА IrkutskMedia.

По предварительным данным, косметическое средство «Боярышник», которое стало причиной отравления, содержит метанол и является контрафактным.

По данному факту возбуждено уголовное уголовное дело по статье 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»), ведется расследование.



Ранее сообщалось, что число погибших от отравления косметическим средством «Боярышник» составило 21 человек, 37 пострадавших находятся в больницах.