Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин поставил задачу на 2017-й: обеспечить выполнение майских указов

Также президент наказал министрам улучшать инвестклимат в стране и повышать показатели в сфере демографии и здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин поставил министрам задачу в 2017 году обеспечить выполнение его майских указов, а также улучшать инвестклимат в России и повышать показатели в сфере демографии и здравоохранения.

«Итак, в 2017 году нам надо обеспечить выполнение [майских] указов, прежде всего это касается повышения зарплат работникам бюджетной сферы», — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что необходимо заниматься улучшением предпринимательского климата и достижением заявленных показателей в сферах демографии и здравоохранения.

Путин добавил, что для того, чтобы достичь этих целей, правительству необходимо работать с региональными властями и российскими парламентариями.

Читайте также: 

Путин похвалил министров за хорошую работу в 2016 году

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Путин поставил задачу на 2017-й: обеспечить выполнение майских указов

Также президент наказал министрам улучшать инвестклимат в стране и повышать показатели в сфере демографии и здравоохранения

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке