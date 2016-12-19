Путин поставил задачу на 2017-й: обеспечить выполнение майских указов

Президент РФ Владимир Путин поставил министрам задачу в 2017 году обеспечить выполнение его майских указов, а также улучшать инвестклимат в России и повышать показатели в сфере демографии и здравоохранения.

«Итак, в 2017 году нам надо обеспечить выполнение [майских] указов, прежде всего это касается повышения зарплат работникам бюджетной сферы», — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что необходимо заниматься улучшением предпринимательского климата и достижением заявленных показателей в сферах демографии и здравоохранения.

Путин добавил, что для того, чтобы достичь этих целей, правительству необходимо работать с региональными властями и российскими парламентариями.



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