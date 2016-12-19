Роскомнадзор заблокировал все открытые «группы смерти» в интернете

Более 10 тыс. сообществ и сайтов, распространявших информацию о самоубийствах, заблокировано в сети с 2012 года. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По словам Жарова, открытых сообществ и сайтов о самоубийствах на сегодняшний день не существует.



«Основная проблема — это закрытые сообщества», — цитирует главу Роскомнадзора «Утро.ru». В них, по словам Жарова, сложно проникнуть из-за тщательного контроля, который осуществляют администраторы групп.



Роскомнадзор и социальная сеть «ВКонтакте» создали рабочую группу для выявления и блокирования закрытых «групп смерти», сообщил Жаров.

На сегодняшний день доказано, что 17 самоубийств были спровоцированы действующими в интернете «группами смерти».

Напомним, Филипп Будейкин (псевдоним в сети — Филипп Лис), которому предъявили обвинение по статье «Доведение до самоубийства», сейчас находится под стражей.

