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«Ельцин Центр» решил игнорировать критику Михалкова

Руководство учреждения больше не намерено вступать в полемику с режиссером

Руководство «Ельцин Центра» больше не собирается вступать в полемику с режиссером Никитой Михалковым, который резко высказывается о музее.

«Мы на сайте разместили так называемый постскриптум к его посещению. Больше мы не будем участвовать в этом разговоре», — сказала представитель центра Елена Волкова, передает «Интерфакс».

Напомним, в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации 9 декабря режиссер подверг работу «Ельцин Центра» жесткой критике, заявив, что в учреждении «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей».

В субботу Михалков лично посетил центр и мнения своего о нем не изменил.

На сайте «Ельцин Центра» после визита режиссера появилось сообщение, в котором отмечается, что Михалков половину времени, отведенного на знакомство с экспозицией, потратил на монологи перед телекамерой.

«Никакого «посещения музея» по сути не было. Непримиримый борец с «Ельцин Центром» не двинулся дальше второго зала основной экспозиции. А всего залов в основной экспозиции музея — восемь», — отметили в «Ельцин Центре».

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

«Ельцин Центр» решил игнорировать критику Михалкова

Руководство учреждения больше не намерено вступать в полемику с режиссером

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