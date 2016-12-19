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Понедельник,
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СК просит перевести под домашний арест экс-главу «Русгидро»

Следствие также ходатайствует о смягчении меры пресечения начальнику департамента компании по корпоративному учету и отчетности

Следствие попросило перевести из СИЗО под домашний арест экс-главу «Русгидро» Евгения Дода, обвиняемого в растрате. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Кроме того, СК предлагает смягчить меру пресечения начальнику департамента компании по корпоративному учету и отчетности Дмитрию Финкелю.

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении обвиняемых Дода и Финкеля», — приводит ТАСС сообщение пресс-секретаря суда Юнона Царева.

По ее словам, ходатайства будут рассмотрены судом 21 декабря.

При этом источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что следствие решило смягчить меру пресечения в отношении обвиняемых после ознакомления с результатами экспертиз. Кроме того, бывший глава «Русгидро» Евгений Дод полностью возместил нанесенный им ущерб.

Евгений Дод и Дмитрий Финкель обвиняются в растрате 73 млн рублей при начислении премии за 2013 год. Изначально экс-руководителя «Русгидро» подозревали в мошенничестве в особо крупном размере.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

СК просит перевести под домашний арест экс-главу «Русгидро»

Следствие также ходатайствует о смягчении меры пресечения начальнику департамента компании по корпоративному учету и отчетности

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