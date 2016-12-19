Обама будет работать в гараже после отставки с поста президента США

Барак Обама, который через месяц уйдет с поста президента США, переедет со своей семьей в трехэтажный особняк в Вашингтоне стоимостью более $6 млрд. Рабочий кабинет уходящий хозяин Белого дома намерен оборудовать себе в гараже.



Причина столь необычного выбора для кабинета уходящего президента США не раскрывается. Вероятно, это будет сделано из соображений безопасности.



В особняке уже начались ремонтные и отделочные работы, сообщает портал TMZ. Самые масштабные изменения коснутся гаража.



Общая площадь дома составляет более 2,5 тыс. кв. м. В особняке девять спален, восемь ванных комнат, винный погреб и гараж, пишут Дни.Ру.



Для охраны бывшего президента у дома будут круглосуточно дежурить сотрудники спецслужб.

Напомним, перед своей инаугурацией избранный президент США Дональд Трамп будет жить в гостевой резиденции Белого дома — Блэр-хаусе.

