Продажи всего алкоголя в Иркутской области могут заморозить

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с предложением приостановить продажи всей спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области.

«Необходимо приостановить вообще реализацию в этом регионе спиртосодержащей продукции и, если будет необходимость, значит, дорасширить границы этого запрета, пока не будет понятно, что и как произошло и какие необходимо абсолютно четкие меры предпринять. Вот сегодня это наше предложение, наша позиция», — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Жертвами отравления спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске, по последним данным, стал 41 человек.