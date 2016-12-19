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Продажи всего алкоголя в Иркутской области могут заморозить

С таким предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с предложением приостановить продажи всей спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области.

«Необходимо приостановить вообще реализацию в этом регионе спиртосодержащей продукции и, если будет необходимость, значит, дорасширить границы этого запрета, пока не будет понятно, что и как произошло и какие необходимо абсолютно четкие меры предпринять. Вот сегодня это наше предложение, наша позиция», — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Жертвами отравления спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске, по последним данным, стал 41 человек.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Продажи всего алкоголя в Иркутской области могут заморозить

Продажи всего алкоголя в Иркутской области могут заморозитьС таким предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова

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