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Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 41 человека

Состояние остальных пострадавших остается тяжелым

От отравления спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске погиб 41 человек.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокурора Ленинского района Иркутска Станислава Зубовского.

«В больницы Иркутска продолжают поступать пострадавшие от отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». На 20.00 (по местному времени) из 57 пострадавших скончался 41», — цитирует его «РИА Новости».

По словам прокурора, состояние остальных остается тяжелым.

Зубовский также подтвердил информацию, что в одном из садоводств города был обнаружен цех по нелегальному производству «Боярышника» и иной спиртосодержащей продукции.

Ранее сообщалось, что в связи с массовым отравлением в Иркутске ввели режим чрезвычайной ситуации.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 41 человека

Состояние остальных пострадавших остается тяжелым

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