Режим ЧС ввели в Иркутске из-за массового отравления «Боярышником»

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением средством «Боярышник».

В городе запрещена продажа всей непищевой спиртсодержащей продукции. Решение поручено довести до потребительного рынка, передает ТАСС.



По словам вице-мэра Руслана Кима, продавать содержащие спирт жидкости в Иркутске запрещено не только в продуктовых, но и в хозяйственных магазинах.

Жертвами отравления «Боярышником» в Иркутске, по последним данным, стал 41 человек.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).