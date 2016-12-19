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Режим ЧС ввели в Иркутске из-за массового отравления «Боярышником»

В городе запрещена продажа всей непищевой спиртсодержащей продукции

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением средством «Боярышник».

В городе запрещена продажа всей непищевой спиртсодержащей продукции. Решение поручено довести до потребительного рынка, передает ТАСС.

По словам вице-мэра Руслана Кима, продавать содержащие спирт жидкости в Иркутске запрещено не только в продуктовых, но и в хозяйственных магазинах.

Жертвами отравления «Боярышником» в Иркутске, по последним данным, стал 41 человек.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Режим ЧС ввели в Иркутске из-за массового отравления «Боярышником»

В городе запрещена продажа всей непищевой спиртсодержащей продукции

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