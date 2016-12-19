Школьные автобусы в Псковской области хотят оснастить маячками

О необходимости оснащения всех школьных автобусов светоотражающими маячками заявила детский омбудсмен Псковской области Наталия Соколова.



Таким образом, полагает она, можно будет уменьшить количество ДТП с участием транспорта, перевозящего детей.



Об этом псковский уполномоченный по правам ребенка сказала на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.



Как передает Псковская лента новостей, предложение вызвало поддержку со стороны областных властей. В частности, проработать вопрос распорядился вице-губернатор Александр Кузнецов.

По данным областной Госавтоинспекции, в регионе только в этом году зафиксировано шесть ДТП с участием школьных автобусов.

Как писали «Известия», крупнейшим ДТП, в котором пострадали дети, в этом году стала авария в ХМАО 4 декабря. В ДТП попал автобус, перевозивший участников детской команды по спортивной акробатике. 12 человек погибли, 23 пострадали.