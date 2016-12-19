Установлена 200-я опора Керченского моста

Строители Крымского моста установили 200-ю опору из 595 запланированных. Юбилейная опора отличается от предыдущих тем, что находится в воде между одноименными косой и островом Тузла. На этом участке переправа будет выше уровня моря на 8 м, сообщает инфоцентр «Крымский мост».



Как отметил директор по строительству объекта компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, те морские опоры, которые устанавливают сейчас, позволяют накопить опыт для совершенствования технологии производства работ в акватории. Возведение опор началось в 2016 году.



По данным ИА «Крыминформ», в следующем году строители планируют завершить строительство опор автодорожного моста и закончить сооружение фарватерных опор в судоходной части Керченского пролива. Главная операция 2017 года — перевозка и установка на фарватерные опоры железнодорожной и автодорожной арок.

Напомним, транспортный переход через Керченский пролив будет состоять из двух параллельно расположенных мостов: железнодорожного и автомобильного. Крымский мост будет самым протяженным в России. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей.