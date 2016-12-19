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Пожилой мужчина умер из-за проблем с сердцем после поездки на такси

Следователи выясняют подробности произошедшего в Ленинградской области инцидента

Старший помощник руководителя СК РФ по Ленинградской области Анастасия Глущенко рассказала «Известиям», что, по данным вскрытия, пожилой мужчина, информация о гибели которого после поездки на такси вызвала резонанс в соцсетях и СМИ, умер не от переохлаждения, а от проблем с сердцем.

По словам Глущенко, в данный момент проводится проверка, опрашиваются работники такси, члены семьи погибшего, выясняются все обстоятельства случившегося.

Кроме того, представитель СК добавила, что водитель такси не скрывался и как только узнал о трагедии, сам вышел на связь с правоохранительными органами. Он не отрицает, что пожилой мужчина был недоволен долгими поисками нужной улицы. При этом пассажир по собственной инициативе покинул машину и таксисту ничего не оставалось, как уехать.

Глущенко уточнила, что машину пожилому мужчине вызывала его дочь. И, судя по всему, у пассажира даже не было с собой мобильного телефона. Когда родственники заметили, что вестей от него долго нет, они забили тревогу, стали звонить, в том числе в полицию. Однако сотрудники полиции обнаружили лишь тело пенсионера.

Ранее «Известия» сообщали, что после поездки на такси в Ленинградской области скончался пожилой мужчина. Следственный комитет уже начал проверку по данному факту.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Пожилой мужчина умер из-за проблем с сердцем после поездки на такси

Следователи выясняют подробности произошедшего в Ленинградской области инцидента

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