ЕС официально продлил санкции против России до 31 июля 2017 года

Евросоюз официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«19 декабря 2016 года Совет продлил экономические санкции против определенных секторов экономики России до 31 июля 2017 года», — говорится в сообщении.

Ранее о продлении ограничительных мер против России заявляла Ангела Меркель. Канцлер ФРГ отмечала, что формальное решение по этому поводу будет принято в ближайшие дни.

Как заявлял глава Евросовета Дональд Туск, принятие этого решения на саммите ЕС, который прошел в Брюсселе на прошлой неделе, не потребовало обсуждения.

«Ясно, что санкции не могут быть отменены, пока не будет достигнуто выполнение Минских соглашений. Некоторые наши страны предпочли бы продлить санкции на 12 месяцев, но мы это также не обсуждали», — сказал он.

Обострение отношений между Россией и Евросоюзом началось весной 2014 года, после присоединения Крыма к РФ по итогам референдума, в ходе которого большинство жителей региона проголосовали за решение. Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права.

