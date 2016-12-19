ЛНР требует вмешательства ОБСЕ в ситуацию в районе Дебальцево

Луганская Народная Республика (ЛНР) требует от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вмешаться в ситуацию в районе Дебальцево, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 18 декабря предпринимают попытки прорыва.



Об этом сообщает «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на представителя ЛНР на переговорах участников Минской контактной группы Владислава Дейнего.



Он отметил, что официальное требование было выслано координатору Контактной группы Мартину Сайдику.



Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко сообщил о том, что ВСУ игнорируют требования Совместного центра контроля и координации (СЦКК) о прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе.



Он отметил, что бои идут по всей линии соприкосновения на участке в районе Дебальцево.



По его словам, украинские военнослужащие пользуются артиллерией калибра 122 и 152 мм, а также минометами и тяжелой техникой. Однако продвинуться к населенным пунктам им не дают бойцы народной милиции ЛНР.



Напомним, 21 сентября этого года в Минске Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. 1 октября в районе населенного пункта Золотое состоялось разведение сил. Чуть позже, 7 октября, стороны отвели силы в районе Петровского. Отвод в районе Станицы Луганской был запланирован на 9 октября, но украинское министерство обороны заявило о переносе сроков отвода сил в этом районе.