Экс-депутаты отказываются покидать служебное жилье

Служебные квартиры в Москве до сих пор не покинули 18 бывших депутатов Госдумы. Об этом журналистам сообщил зампредседателя комитета по регламенту и организации работы Госдумы Михаил Романов. Иски в отношении тех, кто отказался выезжать, могут быть поданы уже до конца года.



Романов напомнил, что шестой созыв Госдумы юридически прекратил свою работу 5 октября, а экс-депутаты могли проживать в служебных квартирах до 4 декабря включительно.

По словам главы комитета, до сих пор незаконно занимает служебное жилье 18 бывших парламентариев. Семь — от КПРФ, пять — от ЛДПР, четыре — от «Справедливой России» и три — от «Единой России». При этом 18 экс-депутатов занимают 19 квартир: две квартиры — двух- и трехкомнатную — занимает семья Владимира Таскаева (ЛДПР).



— Некоторые депутаты обозначают, что мы в судебном порядке будем выселяться, понимая, что законные основания — это суд и вступление в силу решения. А любой гражданский суд — это минимум полгода на прохождение двух необходимых инстанций. Они понимают, что законно полгода могут там пребывать. Совести, видимо, у этих людей нет, — подчеркнул Романов.

Среди тех, кто отказывается покидать служебную квартиру, — вице-спикер Госдумы прошлого созыва Александр Романович. По словам замглавы комитета, экс-парламентарий не идет на контакт с управделами президента (в их ведении находится распределение служебных квартир. — «Известия»). Также до сих пор занята квартира, выделенная Владимиру Бессонову (КПРФ), в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Романов пояснил, что отказ со стороны экс-депутатов покидать выделенное им жилье влечет за собой дополнительные расходы, связанные с размещением иногородних парламентариев в столичных гостиницах.



Иски в отношении тех, кто отказался выезжать, могут быть поданы уже до конца года, подчеркнул он.

— Юридические и процессуальные нормы будут применяться и аппаратом Госдумы, и управлением делами президента. Думаю, что до конца года судебные иски, если они не услышат, будут поданы, — сказал он.

По словам Романова, комитет пытается влиять на «уклонистов» через фракции. Пока переговоры ведут их руководители.



В свою очередь, глава комитета Ольга Савастьянова добавила, что среди новых депутатов практически полностью распределили служебное жилье. Первая передача ключей должна состояться уже 21 декабря.



Член комитета по регламенту Владимир Поздняков (КПРФ) заявил «Известиям», что фракции могут «оказывать морально-политическое воздействие» на экс-депутатов Госдумы, которые не освобождают служебное жилье.



— Такая душещипательная беседа должна присутствовать, — полагает он.

По словам Позднякова, он предлагал и свой план: взыскивать с тех, кто вовремя не сдал ключи, все расходы, связанные с освобождением квартиры (если это произошло принудительно), а также компенсировать затраты государства на проживание в гостинице депутата, который вовремя не смог заехать в служебное жилье.

В других фракциях «Известиям» не смогли оперативно предоставить комментарии.