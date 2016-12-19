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Постпред Сирии при ООН: Алеппо будет очищен от боевиков к вечеру

Он добавил, что террористы прямо сейчас эвакуируются из города

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Алеппо будет очищен от террористов уже к вечеру.

«Я хочу сообщить вам, что прямо сейчас последние террористы в некоторых районах Восточного Алеппо эвакуируются из своих укреплений. Алеппо сегодня вечером будет очищен», — сказал Джаафари, передает «РИА Новости».

Накануне сирийское государственное телевидение сообщило о том, что условием выхода оставшихся террористов из восточной части города должна стать эвакуация 1,2 тыс. жителей селений Фуа и Кефрайя в провинции Идлиб.

Эти два селения уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются примерно 20 тыс. человек. Как сообщают сирийские СМИ, ни одна новая группа боевиков и членов их семей не начнет движение из Алеппо, пока не прибудут жители Фуа и Кефрайя.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Постпред Сирии при ООН: Алеппо будет очищен от боевиков к вечеру

Он добавил, что террористы прямо сейчас эвакуируются из города

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