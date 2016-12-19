Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Россия поддержала резолюцию СБ ООН о размещении наблюдателей в Алеппо

В МИД РФ также обратили внимание на то, что принятие этого документа требует от cекретариата ООН неотложных и деполитизированных шагов

Москва поддержала резолюцию Совбеза ООН, которая предлагает разместить в сирийском Алеппо международных наблюдателей, сообщила пресс-служба МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что после окончания основной фазы добровольной эвакуации гражданского населения в Алеппо может понадобиться дополнительная эвакуация людей, которые захотят покинуть восточный Алеппо.

«В этом случае может потребоваться привлечение дополнительных ресурсов, и тогда заложенный в резолюции 2328 механизм будет востребован», — указано в сообщении на сайте Министерства иностранных дел.

Представители ведомства также подчеркивают, что принятие этого документа требует от секретариата ООН выработки неотложных и деполитизированных шагов.

Читайте также:

Постпред Сирии при ООН: Алеппо будет очищен от боевиков к вечеру

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Россия поддержала резолюцию СБ ООН о размещении наблюдателей в Алеппо

В МИД РФ также обратили внимание на то, что принятие этого документа требует от cекретариата ООН неотложных и деполитизированных шагов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Инфографика

Как работает непрямая система выборов в США

Как работает непрямая система выборов в США

Кто такие «бесчестные выборщики», как работает непрямая выборная система в США и когда ждать результатов голосования — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке