Россия поддержала резолюцию СБ ООН о размещении наблюдателей в Алеппо

Москва поддержала резолюцию Совбеза ООН, которая предлагает разместить в сирийском Алеппо международных наблюдателей, сообщила пресс-служба МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что после окончания основной фазы добровольной эвакуации гражданского населения в Алеппо может понадобиться дополнительная эвакуация людей, которые захотят покинуть восточный Алеппо.

«В этом случае может потребоваться привлечение дополнительных ресурсов, и тогда заложенный в резолюции 2328 механизм будет востребован», — указано в сообщении на сайте Министерства иностранных дел.

Представители ведомства также подчеркивают, что принятие этого документа требует от секретариата ООН выработки неотложных и деполитизированных шагов.