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Путин может вечером посетить «Горе от ума» в Малом театре

Окончательно этот вопрос не решен из-за плотного предновогоднего графика президента России

Президент России Владимир Путин планирует посетить вечером в понедельник постановку «Горе от ума» на обновленной сцене Государственного академического Малого театра в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Поскольку у российского президента очень плотный график — запланирован целый ряд двусторонних встреч, несколько международных телефонных разговоров, — этот вопрос еще не решен окончательно, передает «Лента.ру».

Напомним, историческое здание Государственного академического Малого театра в Москве открывается в понедельник после реставрации на два года раньше установленного срока.

Главную роль в спектакле «Горе от ума» исполнит народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

Реставрация велась в театре с 2011 года.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Путин может вечером посетить «Горе от ума» в Малом театре

Окончательно этот вопрос не решен из-за плотного предновогоднего графика президента России

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