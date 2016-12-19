Путин может вечером посетить «Горе от ума» в Малом театре

Президент России Владимир Путин планирует посетить вечером в понедельник постановку «Горе от ума» на обновленной сцене Государственного академического Малого театра в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



Поскольку у российского президента очень плотный график — запланирован целый ряд двусторонних встреч, несколько международных телефонных разговоров, — этот вопрос еще не решен окончательно, передает «Лента.ру».



Напомним, историческое здание Государственного академического Малого театра в Москве открывается в понедельник после реставрации на два года раньше установленного срока.



Главную роль в спектакле «Горе от ума» исполнит народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.



Реставрация велась в театре с 2011 года.

