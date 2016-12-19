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Почти два десятка экс-депутатов ГД не освободили служебное жилье

Речь идет о квартирах в доме на улице Улофа Пальме

18 депутатов из всех фракций предыдущего созыва Государственной думы «злостно уклоняются» от освобождения служебных квартир в доме на улице Улофа Пальме.

«Всего таких депутатов 18. От фракции «Единая Россия» три депутата — Тимур Акулов, Михаил Яшин, Антон Романов, от «Справедливой России» четыре — Александр Четвериков, Александр Романович, Геннадий Носовко и Сергей Доронин, от ЛДПР четыре — Максим Шингаркин, Роман Худяков, Владимир Таскаев и Ирина Чиркова и от КПРФ семь — Роберт Кочиев, Михаил Заполев, Виктор Гончаров, Николай Паршин, Владимир Бессонов, Сергей Мамаев и Борис Иванюженков», — сказал замглавы комитета Госдумы по регламенту Михаил Романов, передает телеканал «360».

Романов также отметил, что нижняя палата парламента продолжает диалог с экс-депутатами по добровольному освобождению квартир. В противном случае этот вопрос придется решать в суде.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Почти два десятка экс-депутатов ГД не освободили служебное жилье

Речь идет о квартирах в доме на улице Улофа Пальме

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