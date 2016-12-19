Путину доложили о нападении на посла РФ в Турции

Российскому президенту Владимиру Путину доложили о покушении на жизнь посла РФ в Турции. В настоящий момент эта информация проверяется. Глава государства собирается заслушать министра иностранных дел России и руководителей спецслужб.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, ранее стало известно, что в Анкаре неизвестные стреляли в 62-летнего Андрея Карлова. С серьезными ранениями посол был доставлен в одну из местных больниц.