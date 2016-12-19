СМИ: только один республиканец-выборщик не проголосует за Трампа

Только один из 306 республиканцев-выборщиков не собирается голосовать за избранного президента США Дональда Трампа.



Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Associated Press, которое опросило 330 выборщиков.

Издание не указало ни имени выборщика, ни штата, где он должен голосовать.

В свою очередь, телеканал CNN прогнозирует, что голосование в понедельник пройдет без сюрпризов, несмотря на то что в последние недели значительно выросло давление на выборщиков, их призывают голосовать за Клинтон.



Напомним, что сегодня коллегия выборщиков из 538 человек должна официально утвердить результаты президентских выборов в США. Чтобы победа Дoнaльдa Трaмпa и вице-президента Майка Пенса на выборах стала официально признанной, они должны заручиться поддержкой 270 выборщиков.

Стоит напомнить, что на выборах 8 ноября республиканец заручился поддержкой 306 выборщиков, а его соперница Хиллари Клинтон — 232. Голосование коллегии выборщиков в основном носит формальный характер.

