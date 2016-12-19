Москва потребовала от Анкары оказать необходимую помощь раненому послу

Россия потребовала от властей Турции принять все необходимые меры для оказания срочной медицинской помощи раненому послу РФ в Анкаре Андрею Карлову. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее неизвестный ранил из огнестрельного оружия российского посла. Инцидент произошел в галерее, где Андрей Карлов выступал с речью.

«Мы требуем от турецкой стороны принять меры, чтобы прекратилось насилие, была прекращена стрельба, чтобы российскому послу была обеспечена безопасность и оказана соответствующая срочная медицинская помощь», — сообщила журналистам представитель внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем телеканал Эн-ти-ви показал кадры, на которых видно, как от места покушения на представителя российской дипмиссии отъезжают медицинские экипажи. Как передает ТАСС со ссылкой на сотрудников российского посольства, Андрея Карлова доставили в больницу «Гювен» в нескольких сотнях метров от галереи. О состоянии пострадавшего не сообщается.