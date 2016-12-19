Убийство посла РФ организовано противниками связей Москвы и Анкары

Теракт против посла РФ в Турции Андрея Карлова могли организовать противники улучшения отношений Анкары и Москвы, сообщил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров.



По его мнению, убийство главы российской дипмиссии является серьезным вызовом действующим отношениям между Россией и Турцией в политической и экономической сферах, а также сотрудничеству по сирийскому урегулированию.

«Это выгодно тем, кто, конечно, не заинтересован в улучшении этих отношений по всему спектру, и именно в этом, мне кажется, главная причина», — приводит «Интерфакс» заявление парламентария.

Ранее неизвестный совершил нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова. 62-летний глава российской дипмиссии получил два выстрела в спину во время своего выступления в галерее. Позже стало известно, что дипломат скончался от полученных ранений.