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Убийство посла РФ организовано противниками связей Москвы и Анкары

Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности

Теракт против посла РФ в Турции Андрея Карлова могли организовать противники улучшения отношений Анкары и Москвы, сообщил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров.

По его мнению, убийство главы российской дипмиссии является серьезным вызовом действующим отношениям между Россией и Турцией в политической и экономической сферах, а также сотрудничеству по сирийскому урегулированию.

«Это выгодно тем, кто, конечно, не заинтересован в улучшении этих отношений по всему спектру, и именно в этом, мне кажется, главная причина», — приводит «Интерфакс» заявление парламентария.

Ранее неизвестный совершил нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова. 62-летний глава российской дипмиссии получил два выстрела в спину во время своего выступления в галерее. Позже стало известно, что дипломат скончался от полученных ранений.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Убийство посла РФ организовано противниками связей Москвы и Анкары

Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности

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