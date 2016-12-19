Мэр Анкары: целью нападения на посла РФ был подрыв отношений с Москвой

Нападение на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, который скончался от полученных ранений, было организовано с целью подорвать российско-турецкие отношения.

Об этом 19 декабря в эфире телеканала NTV заявил мэр турецкой столицы Мелих Гекчек.

«Без сомнения, это покушение направлено на то, чтобы испортить отношения между Россией и Турцией», — подчеркнул градоначальник.

Ранее в понедельник неизвестный совершил нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова. Глава дипмиссии был ранен во время выступления на открытии фотовыставки в центре современного искусства. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что дипломат скончался от полученных ранений.