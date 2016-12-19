Ростуризм призвал россиян в Турции избегать массового скопления людей

Ростуризм просит граждан РФ, находящихся на территории Турции, избегать мест массового скопления людей после покушения на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, сообщила пресс-служба ведомства.

«Ростуризм просит российских туристов, находящихся на территории Турции, избегать мест массового скопления людей, без необходимости не покидать мест проживания», — указано на сайте Федерального туристического агентства.

Ведомство также выразило соболезнования родственникам, друзьям и коллегам погибшего.

Ранее на российского посла в Турции Андрея Карлова было совершено покушение во время его выступления в центре современного искусства. 62-летний глава российской дипмиссии получил два выстрела в спину. Позже стало известно, что дипломат скончался от полученных ранений.

