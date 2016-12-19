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Ростуризм призвал россиян в Турции избегать массового скопления людей

Федеральное туристическое агентство также советует не покидать без надобности места проживания

Ростуризм просит граждан РФ, находящихся на территории Турции, избегать мест массового скопления людей после покушения на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, сообщила пресс-служба ведомства.

«Ростуризм просит российских туристов, находящихся на территории Турции, избегать мест массового скопления людей, без необходимости не покидать мест проживания», — указано на сайте Федерального туристического агентства.

Ведомство также выразило соболезнования родственникам, друзьям и коллегам погибшего.

Ранее на российского посла в Турции Андрея Карлова было совершено покушение во время его выступления в центре современного искусства. 62-летний глава российской дипмиссии получил два выстрела в спину. Позже стало известно, что дипломат скончался от полученных ранений.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Ростуризм призвал россиян в Турции избегать массового скопления людей

Федеральное туристическое агентство также советует не покидать без надобности места проживания

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