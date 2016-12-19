Три человека ранены при стрельбе у вокзала в Цюрихе

Три человека пострадали в результате стрельбы в мусульманском молитвенном центре у железнодорожного вокзала в швейцарском Цюрихе, сообщают местные СМИ.



Как передает издание Blick, сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, территория вокруг центра оцеплена. Задержать нападавших пока не удалось.

При этом Швейцарское телеграфное агентство (ATC) сообщает, что все трое раненых — взрослые.