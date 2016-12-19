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Три человека ранены при стрельбе у вокзала в Цюрихе

Ряд швейцарских СМИ сообщает, что инцидент произошел в мусульманском молитвенном центре у станции

Фото: TASS/DPA/Aleksandra Bakmaz

Три человека пострадали в результате стрельбы в мусульманском молитвенном центре у железнодорожного вокзала в швейцарском Цюрихе, сообщают местные СМИ.

Как передает издание Blick, сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, территория вокруг центра оцеплена. Задержать нападавших пока не удалось.

При этом Швейцарское телеграфное агентство (ATC) сообщает, что все трое раненых — взрослые.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Три человека ранены при стрельбе у вокзала в Цюрихе

Три человека ранены при стрельбе у вокзала в ЦюрихеРяд швейцарских СМИ сообщает, что инцидент произошел в мусульманском молитвенном центре у станции

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