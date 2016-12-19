СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства посла России в Турции

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского посла в Турции Андрея Карлова.

«По факту нападения на российского посла в Турции Андрея Карлова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ («Нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой»)», — сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит сегодня в Анкаре.

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