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СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства посла России в Турции

Речь идет о преступлении, предусмотренном ст. 360 УК РФ «Нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой»

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского посла в Турции Андрея Карлова.

«По факту нападения на российского посла в Турции Андрея Карлова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ («Нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой»)», — сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит сегодня в Анкаре.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства посла России в Турции

Речь идет о преступлении, предусмотренном ст. 360 УК РФ «Нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой»

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