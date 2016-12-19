Косачев: как убийство посла отразится на отношениях РФ и Турции

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что определить влияние убийства российского посла в Турции на развитие российско-турецких отношений можно будет только после тщательного разбирательства произошедшего.

Он подчеркнул, что Турция является важнейшим партнером для России.

«Сейчас надо будет разбираться, что произошло. Это может быть спланированная террористическая акция, за которой стоят экстремисты. Может быть и акт сумасшедшего маньяка-одиночки», — сказал он в ходе встречи с российскими соотечественниками в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Вене, передает ТАСС.

«После этого можно будет понимать, как эта трагедия скажется на российско-турецких отношениях», — добавил Косачев. Он также отметил, что трагедии подобного масштаба не было со времен убийства Александра Грибоедова в 1829 году в Тегеране.

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