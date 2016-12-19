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Понедельник,
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МИД Турции решительно осудил покушение на российского посла

В дипведомстве республики заверили, что по факту преступления будет проведено тщательное расследование и всех виновных привлекут к ответственности

Министерство иностранных дел Турции решительно осудило убийство посла РФ в Анкаре Андрея Карлова и готова сделать всё возможное, чтобы этот инцидент не бросил тень на отношения с Россией.

Ранее в понедельник на главу российской дипмиссии было совершено нападение во время его выступления в центре современного искусства. Позже стало известно, что 62-летний дипломат скончался от полученных ранений.

«Мы решительно осуждаем это подлое террористическое нападение. Террорист уничтожен. Будет проведено самое тщательное расследование, и виновные предстанут перед турецким правосудием», — приводит «РИА Новости» сообщение турецкого внешнеполитического ведомства.

МИД республики отметил, что Андрей Карлов работал в Турции в самое тяжелое время и проявил себя как блестящий дипломат. «Мы не позволим, чтобы это преступление бросило тень на российско-турецкие отношения», — подчеркнули в ведомстве.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

МИД Турции решительно осудил покушение на российского посла

В дипведомстве республики заверили, что по факту преступления будет проведено тщательное расследование и всех виновных привлекут к ответственности

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