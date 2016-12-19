Покушавшийся на Карлова был сотрудником спецслужб
Турецкая полиция задержала мать и сестру убийцы российского посла.
Об этом заявили турецкие СМИ.
При этом полиция подтвердила, что убийца российского посла в Анкаре Андрея Карлова, 22-летний Мевлют Алтынташ, был сотрудником органов безопасности.
Сам террорист после покушения на посла погиб во время перестрелки со спецназом. В доме его родителей в городе Секе провинции Айдын был проведен обыск, мать и сестра арестованы.
«Сегодня произошло покушение на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова во время его речи. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, наш ценный друг посол Андрей Карлов скончался», — цитирует «РИА Новости» заявление турецкого министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.
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