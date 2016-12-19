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Косачев: стреляли не в Карлова, стреляли в Россию

Посол защитил родную страну ценой собственной жизни, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что посол РФ в Турции Андрей Карлов ценой собственной жизни защитил Россию.

«Трагедия, для которой нет слов. Стреляли не в Карлова. Стреляли в Россию. Он принял на себя этот удар, и он защитил Россию ценой своей жизни», — написал Косачев в своем Facebook.

Он также добавил, что много работал с покойным послом и знал его как «блестящего дипломата и настоящего товарища». Косачев подчеркнул, что Карлову не случайно доверили посольскую миссию в Турции — «столь важном и столь сложном для России государстве».

«Он выезжал в совсем другую Турцию, перспективную и многообещающую, он пропустил через свои душу и сердце резкое ухудшение наших отношений и делал всё от него зависящее, чтобы вновь вывести их из тупика», — написал Косачев.

Говоря о последствиях, которые трагедия может иметь для российско-турецких отношений, Косачев  отметил, что Турции следует занять «исчерпывающую и недвусмысленную позицию».

«Очевидно, что это спланированный теракт. Одиночка или группа, тем более организация — должно установить следствие. Если оно будет возможно более оперативным, если на него будут брошены абсолютно лучшие умы и силы, если займет исчерпывающую и недвусмысленную позицию высшее руководство Турции — мы Турции поверим. Но только в этом случае», — подчеркнул Косачев.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Косачев: стреляли не в Карлова, стреляли в Россию

Посол защитил родную страну ценой собственной жизни, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам

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