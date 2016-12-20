Ростуризм не имеет данных о пострадавших в Берлине россиянах

В Ростуризм пока не поступало данных о пострадавших россиянах в результате наезда грузовика на толпу людей, собравшихся на рождественской ярмарке в Берлине, сообщает пресс-служба ведомства.

В Ростуризме сообщили, что призывают всех граждан РФ, находящихся в Берлине, быть бдительными и избегать общественных мест. Там отметили, что пока уточняют информацию о том, были ли среди пострадавших россияне, передает ТАСС.

Между тем в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в столице Германии в настоящий момент находятся несколько десятков тысяч россиян. Это связано с приближением рождественских праздников.

«По имеющейся на данный момент информации, среди пострадавших нет российских граждан», — отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

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