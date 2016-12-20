Владелец грузовика, наехавшего на людей в Берлине рассказал о рейсе

Владелец грузовика, наехавшего на людей в Берлине, Ариэль Журавский рассказал о рейсе и предположил, что его водитель не имеет отношения к атаке.

Об этом он заявил журналистам, добавив, что водителем был его двоюродный брат.

«Для меня важнее всего найти своего водителя… Моя жена говорит, что в кабине найдено тело. Судя по тому, что говорят, это мой водитель. Это мой двоюродный брат», – цитирует Журавского «РИА Новости».

Владелец рассказал, что еще днем водитель перестал выходить на связь, после того как сообщил, что находится на территории мусульманского района Берлина.

Напомним, что при наезде грузовика на толпу людей в Берлине, погибли девять человек и еще 50 получили ранения.

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