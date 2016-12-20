Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Владелец грузовика, наехавшего на людей в Берлине рассказал о рейсе

Хозяин транспортной компании Ариэль Журавский предполагает, что его водитель не имел отношения к атаке

Владелец грузовика, наехавшего на людей в Берлине, Ариэль Журавский рассказал о рейсе и предположил, что его водитель не имеет отношения к атаке.

Об этом он заявил журналистам, добавив, что водителем был его двоюродный брат.

«Для меня важнее всего найти своего водителя… Моя жена говорит, что в кабине найдено тело. Судя по тому, что говорят, это мой водитель. Это мой двоюродный брат», – цитирует Журавского «РИА Новости».

Владелец рассказал, что еще днем водитель перестал выходить на связь, после того как сообщил, что находится на территории мусульманского района Берлина.

Напомним, что при наезде грузовика на толпу людей в Берлине, погибли девять человек и еще 50 получили ранения.

Читайте также: Грузовик врезался в толпу в Берлине. Хроника событий

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Владелец грузовика, наехавшего на людей в Берлине рассказал о рейсе

Хозяин транспортной компании Ариэль Журавский предполагает, что его водитель не имел отношения к атаке

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Инфографика

Как работает непрямая система выборов в США

Как работает непрямая система выборов в США

Кто такие «бесчестные выборщики», как работает непрямая выборная система в США и когда ждать результатов голосования — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке