Против сближения

Злодейское убийство посла России в Турции Андрея Карлова – это крупный, «знаковый» террористический акт, который, судя по поступающей информации, совершен с целью предотвращения дальнейшего сближение позиций РФ и Турции в вопросах противодействия терроризму.

Он произошел практически сразу после того, как впервые началась реальная отладка действий российской и турецкой сторон в Алеппо и было выдвинуто предложение о проведении в Астане встречи по урегулированию сирийского кризиса при возможном содействии Анкары.

Как представляется, террористы пришли к заключению, что союз Анкары и Москвы способен нанести очень чувcтвительный урон позициям ИГИЛ и другим экстремистcким организациям. Ответ на это злодияние может быть только один – делать именно то, чего террористы больше всего опасаются – добиваться сближения позиций Росси и Турции, а также всех других государств на антитеррористическом направлении.

Сегодня мы слышим слова соболезнования из многих столиц мира, в том числе западных стран. Мы благодарны за выражение этих добрых чувств, но считаем, что солидарность должна быть подкреплена конкретными действиями. К сожалению, таких действий мы пока не видим. Наоборот, западные политики не отказываются от политики санкции против России. Разве в таком духе ведут дела с союзниками?



Во время Второй мировой войны Англия и США пересмотрели свои подходы к сотрудничеству с СССР, оказали масштабную помощь в виде ленд-лиза в условиях общего противостояния фашизму. Сегодня требуется, чтобы страны Запада проявили элементарную порядочность в отношении нашей страны, тем более, что сближения с нами объективно требует и логика предотвращения все новых актов на территории самих западных государств.

Для начала требуется, чтобы были восстановлены те форматы взаимодействия, которые уже были созданы ранее, в начале 2000-х годов в виде рабочих групп по антитерору, встреч послов России, ЕС, США и других стран в различных государствах с целью оперативного обмена мнениями и информацией относительно террористической угрозы загранучреждениям и гражданам.

Ближний Восток по-прежнему занимает особое место в планах террористов. Здесь происходят самые крупные столкновения с бандформированиями, здесь функционирует запрещенная в России ИГИЛ и отсюда идет значительная финансовая подпитка и пополнение террористических группировок.

С учетом этого представляется целесообразным вернуться к очень полезному формату взаимодействия ключевых государств Ближневосточного региона и крупнейших стран мира, который стал складываться по предложению Египта в 1996 году. Тогда в Шарм-аль- Шейхе прошел «саммит миротворцев» с участием РФ. США, арабских стран, государств Европы. И в тот период скоординированные акции привели к серьезному снижению активности террористов.

К сожалению, в дальнейшем этот формат был фактически разрушен из-за действий США и ряда европейских стран. Последовали агрессивные акции по смещению режимов в Ираке, Ливии, цветные революции в других странах. Последствия этой линии сегодня выразились в геометрическом разрастании террористических организаций, возникновении ИГИЛ и т.п.

Есть еще одно обстоятельство, которое требует принятия неотложных действий. Дело в том, что среди руководства «террористического интернационала» в последние годы существовали две группировки, имевшие различные представления об оптимальной стратегии действий. Первая выступала за создание «халифата», места, куда могли бы стекаться экстремистские элементы из различных стран. Другая группировка полагала, что лучше рассредоточить силы и средства и заниматься на огромной территории, включающей порядка восьмидесяти стран мира своей преступной деятельностью.

Первые говорили о возможности использования в своих финансовых целях нефтяных и других ресурсов, разргабления культурных ценностей и т.п.. Вторые исходили из того, что систематическое и масштабное запугивание может привести к тому, что как отдельные граждане, так и корпорации будут соглашаться платить «откупные» для того, чтобы они не стали очередными мишенями террористов.

После последних поражений ИГИЛ на территории Сирии усиливаются позиции тех, кто выступает за «рассредоточение» террористических элементов и проведение «демонстрационных» терактов в различных странах мира. Это – очень опасная тенденция, ведь общее число боевиков в мире превышает по оценкам 100 тыс. человек.

Полагаю, что нынешняя трагедия должна самым серьезным образом подвинуть наших потенциальных партнеров к тому, чтобы, наконец пойти на развертывание согласованных действий против наглеющих террористов.

Мы понесли тяжелую утрату. Ранее гибли сотрудники правоохранительных органов, наши военные, жертвами преступлений террористов становились и простые люди. Теперь погиб наш товарищ, дипломат. Уверен, что наш моральный долг перед павшими заключается в том, чтобы победить терроризм так же, как в свое время мы победили фашизм.

Автор - заместитель прдеседателя Ассоциации российских дипломатов

