Трагический день российской дипломатии

В Анкаре трагически погиб посол России в Турции Андрей Карлов. Он был застрелен во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Первая пуля попала в спину, после чего российский дипломат упал, и стрелок выстрелил еще несколько раз. Как сообщают очевидцы, террорист, а нападение на посла в российском МИДе назвали именно террористическим актом, выкрикивал: «Алеппо». Затем в ходе перестрелки нападавший был убит турецкой полицией.

Экс-посол России в Турции Петр Стегний, проработавший в стране с 2003 по 2007 год, в беседе с «Известиями» предположил, что, скорее всего, теракт мог быть организован ИГ (организация запрещена в РФ) или турецкими радикалами-националистами.

— Я хорошо знал Андрея Геннадьевича. Это был светлый, очень доброжелательный и высокопрофессиональный человек. Для всех нас в МИДе и для меня лично, я долгое время работал в Турции, это шок. По первой информации можно сделать вывод, что теракт был организован радикальными группировками. Цель этого теракта заключалась в том, чтобы разомкнуть укрепляющуюся политическую и дипломатическую связку между Россией и Турцией по ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке. В регионе и за его пределами есть группировки, которым не нравится сотрудничество между Москвой и Анкарой в Сирии, в том числе по освобождению Алеппо, — сказал дипломат.

По его словам, российские посольство и консульства, которых в Турции три — в Стамбуле, Анталии и Трабзоне - хорошо защищены, а район Анкары, где произошла трагедия, всегда хорошо охраняется.

— Режим бдительности всегда повышенный, но думаю, что «оранжевого режима», то есть чрезвычайного, всё же не было. Дополнительной охраны не было. Мероприятие выглядит рутинным, даже не вполне ясно, кто его готовил. Пока сложно сказать, кто организовал теракт. Террорист не привлекал к себе внимания. Выглядел он как большинство турецких чиновников. Почти наверняка он представитель ИГ или собственных радикалов-националистов, которых в Турции хватает, — считает Петр Стегний.

В российском МИДе сразу отреагировали на убийство Андрея Карлова.

- Это трагический день в истории дипломатии. Сегодня в Анкаре в ходе публичного мероприятия получил ранение, от которого скончался, посол России в Турции Андрей Карлов. Мы квалифицируем случившееся как террористический акт. Находимся на связи с турецкими лицами, от которых получили заверения в том, что будет проведено тщательное и всестороннее расследование. Убийцы будут наказаны. Сегодня же этот вопрос будет поставлен на Совете Безопасности ООН. Терроризм не пройдёт. Мы будем решительно с ним бороться. В наших сердцах всегда останется память о выдающемся российском дипломате, о человеке, сделавшем очень многое для противодействия терроризму на своем дипломатическом посту, - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что те, кто «пытаются рассорить Россию с другими странами, потерпят фиаско».

- Конечно, будут заявления. В Совбезе мы немедленно выскажем свою позицию. Главное то, что не будет нового витка напряжения между Россией и Турцией, как бы этого ни хотели наши оппоненты. Произошла чудовищная трагедия, но межгосударственные отношения в целом от этого не пострадают, - отметил Леонид Слуцкий.

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Алексей Пушков сказал «Известиям», что покушение на посла в мировой дипломатической практике – событие чрезвычайное, и воспринимается как огромная трагедия, «о которой помнят не только родственники и близкие погибших, но и поколения дипломатов».

- Послы – по своему статусу и роду занятий – посланцы мира и посланцы поддержания дружественных отношений. Покушение на посла – демонстрация крайнего неблагополучия в той стране, где это произошло. К сожалению, в последнее время Турция стала государством, где теракты происходят часто. Сейчас речь идет о теракте, к которому власти Турции не имеют никакого отношения. Но я абсолютно убежден, что это произошло в результате той крайне неблагоприятной обстановки, которая возникла в Турции из-за отношения некоторых политических кругов к ситуации в Алеппо, и из-за тех политических сил, которые избрали политику поддержки вооруженной оппозиции в Сирии. Они создали крайне напряженную атмосферу. Убийство российского посла – демонстрация очень большого антироссийского потенциала в радикальных кругах в Турции. И это должно стать одним из важных моментов нашей оценки того, что происходит в этой стране. Это очередное напоминание о том, что с терроризмом нельзя заигрывать и использовать в своих целях ради свержения правительства в другой стране, - подчеркнул Алексей Пушков.

По мнению сенатора, «игры с террористами» принесли лишь эффект бумеранга. Во-первых, террористы, которые действовали в Сирии, начали наносить удары по самой Турции, когда не получили той поддержки, на которую рассчитывали, а во-вторых, произошли атаки на представителей той страны, «действия которой не устраивают радикальные националистические круги в Турции».

- Андрей Карлов проходил утверждение послом в Турции через комитет по международным делам Госдумы, который я тогда возглавлял, где-то полтора – два года назад. Он был человеком высококвалифицированным, очень достойным, с безупречным послужным списком. Мы с чистым сердцем утвердили его в этой должности и поручили ему исключительно важное направление, поскольку Турция остается для нас одной из ключевых стран. И, конечно, такая атмосфера в Турции, которая, повторюсь, создана в результате позиции Турции по сирийскому конфликту, порождает серьезную проблему и тревогу по поводу того, как работать нашим дипломатам и журналистам в этой стране. Кроме того, встает вопрос о безопасности российских граждан в Турции в целом, - заключил Алексей Пушков.