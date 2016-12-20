СБ ООН признал терактом убийство посла РФ в Турции

Совбез ООН признал убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова терактом и призвал к тщательному расследованию и наказанию виновных, говорится в заявлении СБ.

В документе сказано, что СБ ООН решительно осуждает террористическую атаку в Анкаре, в результате которой был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов, передает РИА «Новости».

«Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечь исполнителей, организаторов и спонсоров террористического акта к правосудию», — сказано в документе.

Напомним, в понедельник в Анкаре на открытии выставки был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Это преступление вызвало широкий резонанс в мире, соболезнования в связи с произошедшим выразили главы многих государств. Президент России Владимир Путин поручил представить дипломата к государственной награде.

Читайте также:

Путин: убийство посла — подлая провокация