Четыре выборщика из штата Вашингтон отказались голосовать за Клинтон

Четыре выборщика из штата Вашингтон отказались голосовать за кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон.

Об этом заявили официальные источники в штате.

Трое поддержали бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, еще один – лидера индейского движения по имени Африканский Орел Веры, сообщает «РИА Новости».

В ряде штатов выборщиков, которые отказались голосовать за победивших у них кандидатов, штрафуют. К таковым относится и Вашингтон, правительство которого намерено наказать всех четверых.

Напомним, что в США проходит голосование выборщиков, которые должны отдать свои голоса за того кандидата, который набрал в штате больше всего голосов.

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